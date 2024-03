« Les chansons de Nina » L’Alpha , médiathèque Angoulême, jeudi 21 mars 2024.

« Les chansons de Nina » Concert participatif pour les enfants à partir de 18 mois Jeudi 21 mars, 10h30 L’Alpha , médiathèque

Inspirés par leur vie quotidienne de jeunes parents, Pascal (auteur-compositeur, trompettiste) et Lisa (cheffe de chœur, chanteuse) écrivent et composent des chansons pour enfants. Ils ont lancé leur chaîne YouTube en 2021 et proposent des concerts participatifs auprès des enfants.

Accessible au très jeune public, le concert à la médiathèque l’Alpha abordera les 5 sens : goût, odorat, vue, ouïe et toucher !

Venez chanter et danser dans une ambiance festive, ludique et humoristique !

Inscription obligatoire au 05 45 94 56 00 ou à l’accueil de l’Alpha

Ce concert est proposé dans le cadre du festival jeune public « Petites oreilles en goguette » https://www.calameo.com/read/002342051a0b81c2ab1f5

L'Alpha , médiathèque 1 rue Coulomb 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

