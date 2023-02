LES CHANSONS DE DESSINS ANIMES PAR LE GRISSINI PROJECT SALLE CORTOT, 14 mars 2023, PARIS.

Le Grissini Project vous attend pour un grand concert des chansons et des plus beaux airs de Dessins Animés – "Libérée, Délivrée" – "Can you Feel the love tonight / L'amour brille sous les étoiles" – "Colors of the wind / L'air du vent""Hakuna Matata" – "We don't talk about Bruno / On ne parle pas de Bruno" – "How far I'll go / Le Bleu Lumière" – "I'll Make a Man Out of You / comme un homme" – "Once upon a December" Et pleins d'autres surprises…. Un concert dans l'écrin de la Salle Molière à Lyon par le Grissini Project. Le Quatuor formé autour de Romain Vaudé (piano) a pour vocation de mettre la musique classique au service de la pop culture.

SALLE CORTOT PARIS 78 rue Cardinet 75017

