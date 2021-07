Les Chansons de Bligny Théâtre de Bligny, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Briis-sous-Forges.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Théâtre de Bligny

Un ouvrage ancien et rare a été offert à la bibliothèque du Théâtre de Bligny consacrée aux arts de la scène : théâtre, musique, chanson, opéra, danse, clown, cirque… . Cet ouvrage : « **Rondes et chansons populaires illustrées – Avec musique et accompagnement** » édité par « L’Imprimerie Générale » est un recueil de rondes, chansons, chansons à boire, chants patriotiques, complaintes, balades et légendes, romances et Noëls anciens sur près de 400 pages largement illustrées. . La préface commence ainsi : « **La chanson est-elle morte en France, dans ce pays qui fut pour ainsi dire son berceau ?** Nous ne le croyons pas. Comment pourrions avoir cette pensée, lorsque nous avons tant de plaisir à nous rappeler les chansons entendues dans notre enfance, que notre mémoire a conservées, et que nos lèvres ne cessent de fredonner. (…) Jusqu’à présent, les recueils se bornent à donner le chant de ces airs favoris arrangés pour le piano, sans y joindre les paroles ; ou bien donnent les paroles sans y ajouter la musique. (…) Notre travail est destiné à combler cette lacune… » . On y trouve « Au clair de la lune », « J’ai du bon tabac », « Il pleut, il pleut bergère », « Le roi Dagobert », « La mère Michel », « Cadet Roussel », « Meunier tu dors », « Plus on est de fous, plus on rit », « Les cloches », « La Carmagnole » et bien d’autres chants ancestraux, avec la partition piano, des arrangements et les paroles. . Mais ce n’est pas tout. L’ouvrage est savamment illustré, à la mode du XXe siècle, entre romantisme et médiévalisme, frises ornées et frontispices, et illustrations à la Gustave Doré (mais ce n’est pas lui. le nom de l’illustrateur n’est pas indiqué dans cette édition de 1876) . En 1903, à l’ouverture des établissements des « Oeuvres des Sanatoriums Populaire de Paris » sur la colline de Bligny dans l’Oise de l’époque (aujourd’hui l’Essonne), à cheval sur les communes de Fontenay-lès-Briis et Briis-sous-Forges, il est certain que ce type d’ouvrage était utilisé, car on chantait beaucoup à Bligny ; peut être même celui-là d’ailleurs, tant sa réputation était grande à la fin du XIXe siècle et début du XXe. Et puis **un trésor vient se rajouter à ces chansons populaires** : un cahier de parodies des grands tubes du début du XXe siècle écrit par un certain Monsieur Duchesne entre 1906 et 1907. Des parodies qui nous transportent au coeur de la vie et de l’intimité des « Gens de Bligny ». Exceptionnel, rare et précieux ? **Eh bien chantons maintenant, accompagnés au piano et au violon, comme on le faisait autrefois !** Une chanteuse et chef de choeur sera là pour liberer la voix des participants.

Entrée libre. les participants mineurs doivent être accompagné d’un parent ou tuteur légal pour monter sur la scène de Théâtre de Bligny où se déroule l’animation.

Chanter est bien bon pour la santé ! Cela crée ou resserre les liens entre ceux qui chantent et procure un surprenant sentiment de satisfaction personnelle. On se sent bien !

Théâtre de Bligny Centre hospitalier de Bligny 91640 Briis-sous-Forges



