Les chansonniers en route pour l’Elysée Vichy Vichy Catégories d’évènement: 03200

Vichy

Les chansonniers en route pour l’Elysée Vichy, 8 juillet 2022, Vichy. Les chansonniers en route pour l’Elysée Petit Théâtre Impérial 12 rue Source de l’Hôpital Vichy

2022-07-08 – 2022-07-08 Petit Théâtre Impérial 12 rue Source de l’Hôpital

Vichy 03200 EUR 35 35 avec Olivier Lejeune, Pierre DOUGLAS et Yann JAMET newspti@orange.fr +33 4 70 31 31 31 https://www.newspti.com/ Petit Théâtre Impérial 12 rue Source de l’Hôpital Vichy

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: 03200, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse Petit Théâtre Impérial 12 rue Source de l'Hôpital Ville Vichy lieuville Petit Théâtre Impérial 12 rue Source de l'Hôpital Vichy Departement 03200

Vichy Vichy 03200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/

Les chansonniers en route pour l’Elysée Vichy 2022-07-08 was last modified: by Les chansonniers en route pour l’Elysée Vichy Vichy 8 juillet 2022 03200 vichy

Vichy 03200