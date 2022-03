Les changements du climat vus par les enfants. Parc Simon à Augny Augny Catégories d’évènement: Augny

Moselle

Les changements du climat vus par les enfants. Parc Simon à Augny, 3 juin 2022, Augny. Les changements du climat vus par les enfants.

Parc Simon à Augny, le vendredi 3 juin à 08:00

Le climat change. —————– Visite du parc Simon, en particulier l’étang qui subit depuis quelques années l’invasion de myriophyls, plantes envahissantes qui jouent un rôle majeur dans la disparition de nombreuses plantes aquatiques. Ensuite, ils visiteront l’exposition qui fait suite à un concours d’affiches organisé à l’école et ayant pour thème “Les enfants face aux changements climatiques”. Chaque classe composera une affiche ou un panneau sur un support qu’elle aura choisi (carton, bois, collages, peinture, ….) et de la taille supérieure à A3. Pour finir, un goûter leur sera servi.

Entrée libre des élèves accompagnés par les enseignants

Et demain, comment sera notre environnement ? Parc Simon à Augny Espace Mazenod rue de la Libération 57 685 Augny, Moselle, Grand Est Augny Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T08:00:00 2022-06-03T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Augny, Moselle Autres Lieu Parc Simon à Augny Adresse Espace Mazenod rue de la Libération 57 685 Augny, Moselle, Grand Est Ville Augny lieuville Parc Simon à Augny Augny Departement Moselle

Parc Simon à Augny Augny Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/augny/

Les changements du climat vus par les enfants. Parc Simon à Augny 2022-06-03 was last modified: by Les changements du climat vus par les enfants. Parc Simon à Augny Parc Simon à Augny 3 juin 2022 Augny Parc Simon à Augny Augny

Augny Moselle