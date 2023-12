[VISITE] Exposition PRISM Les Champs Libres Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes [VISITE] Exposition PRISM Les Champs Libres Rennes, 20 février 2024 16:30, Rennes. [VISITE] Exposition PRISM Mardi 20 février 2024, 17h30 Les Champs Libres Gratuit, sur inscription, réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes. Avec PRISM, Yann NGUEMA explore la matière transparente pour créer des systèmes d’écrans. L’utilisation du cristal, du verre, du plexiglas, de la résine, de l’eau, de la glace, de la fumée ou encore de la soie permet de créer de nouvelles formes d’images, poétiques et mystérieuses. À travers 10 œuvres, il ouvre de nouvelles perspectives en convoquant langage de programmation, images, lumières, interactions, cinétique, sculpture et musique. Issu d’un parcours scientifique, Yann Nguema s’est finalement orienté vers la création artistique. Musicien, il a fondé le groupe EZ3kiel en 1992 pour lequel il a développé l’intégralité d’une foisonnante production visuelle Infos pratiques > Places limitées

> Gratuit

> Visite en Français

> Réservation en ligne avant le lundi 19 février

Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

