Dégustez et évaluez des meringues pour faire progresser la science et les étudiants en médecine ! Les Champs Libres Rennes

Dégustez et évaluez des meringues pour faire progresser la science et les étudiants en médecine ! Vous êtes gourmand.e, curieux.se de comprendre les enjeux de la solidité d’un résultat scientifique… ou les deux ? Rdv ce samedi 13 janvier à partir de 14h, dans le hall des Champs Libres. Samedi 13 janvier, 14h00 Les Champs Libres Entrée libre

Ce samedi 13 janvier à partir de 14h, dans le hall des Champs Libres, vous pourrez découvrir, comparer, évaluer et déguster 900 meringues confectionnées dans le cadre d’un véritable protocole scientifique… avec des ingrédients traditionnels ! Elles seront mises en vente au prix de 50 centimes/pièce, au profit de l’association du tutorat rennais qui aide gratuitement les étudiants en première année de médecine.

Vos choix seront pris en compte dans l’étude sur la reproductibilité en science conduite par les scientifiques de l’Université.

La reproductibilité ? C’est un enjeu essentiel pour la recherche, car une avancée scientifique ne vaut que si elle peut être retrouvée par un autre laboratoire, indépendamment de l’équipe qui l’a produite. Pourquoi et comment ? Vous pourrez en discuter en dégustant une (ou plusieurs) meringues avec les enseignants-chercheurs présents.

D’où vient cette idée de dégustation scientifique ?

Expliquer à quel point la reproductibilité de la recherche est importante, et particulièrement en médecine, c’est compliqué… sauf si on le fait en cuisinant ! Des scientifiques de l’Irset ont donc lancé un défi à 60 étudiants en santé de l’Université de Rennes : prendre modèle sur de magnifiques meringues en forme de sapin de Noël réalisées par un pâtissier, et les reproduire… à l’aide d’un kit fourni et d’une recette plus ou moins détaillée selon les cas.

Un des points essentiels de l’étude est d’évaluer, sur une échelle de 1 à 10, les 900 meringues en fonction des meringues-modèles cuisinées par le pâtissier. La couleur, la taille et le goût seront également notés par deux personnes non-expertes. La vitesse de vente des meringues ce samedi 13 janvier est également une forme d’évaluation (les plus réussies devraient partir les premières), et sera dûment prise en compte.

Où et quand ?

Samedi 13 janvier à partir de 14h dans le hall des Champs Libres à Rennes.

Et les résultats ?

Si vous souhaitez assister à la restitution des résultats de cette étude, il suffit de vous préinscrire au webinaire du 24 janvier (19h) sur ce lien : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgUhKzo-Gn11QR7ipRbeX36ITgToOvSdnMf_DbZwUhovWXIQ/viewform.

Crédits photos : Constant Vinatier et Florian Naudet (Irset)