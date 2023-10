[VISITE] Musée de Bretagne Les Champs Libres Rennes, 14 novembre 2023, Rennes.

[VISITE] Musée de Bretagne Mardi 14 novembre, 17h30 Les Champs Libres Places limitées / Gratuit sur inscription / Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Remontez le temps et laissez-vous guider à travers les siècles. De la Préhistoire à nos jours, quelles sont les traces que l’histoire a laissées sur les terres bretonnes ? Comment ce territoire et ses habitants ont-ils évolué au gré des époques ? Quelles sont les révolutions qui ont transformé le quotidien des Bretons ?

Visite guidée du musée de Bretagne.

https://www.musee-bretagne.fr/expositions/bretagne-est-univers/

Infos pratiques

Places limitées

Gratuit

Visite en Français

Réservation en ligne avant le lundi 13 novembre : Cliquez ICI

Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Les Champs Libres Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-visite-guidee-du-musee-de-bretagne-704431683127 »}] [{« link »: « https://www.musee-bretagne.fr/expositions/bretagne-est-univers/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Remontez le temps et laissez-vous guider u00e0 travers les siu00e8cles dans le Musu00e9e de Bretagne », « type »: « rich », « title »: « [VISITE]- Visite guidu00e9e du Musu00e9e de Bretagne », « thumbnail_url »: « https://img.evbuc.com/https%3A%2F%2Fcdn.evbuc.com%2Fimages%2F580330789%2F246949228200%2F1%2Foriginal.20230822-092501?w=1000&auto=format%2Ccompress&q=75&sharp=10&rect=0%2C27%2C620%2C310&s=53c1ba2df0db2e3c8626ae5f11b5164a », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-visite-guidee-du-musee-de-bretagne-704431683127 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 500, « thumbnail_width »: 1000, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Eventbrite »}, « link »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-visite-guidee-du-musee-de-bretagne-704431683127 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T17:30:00+01:00 – 2023-11-14T19:00:00+01:00

2023-11-14T17:30:00+01:00 – 2023-11-14T19:00:00+01:00

visite musée