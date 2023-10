Parcours Village des Sciences Les Champs Libres Rennes, 14 octobre 2023, Rennes.

Parcours Village des Sciences Samedi 14 octobre, 14h30 Les Champs Libres Gratuit, sur inscription

La sélection du parcours:

Expédition polaire : La recherche dans des conditions extrêmes ?

Arctic Lab est une association qui part chaque année sur des bateaux faire des expéditions en Arctique. Le réchauffement climatique, les pollutions, la pêche ou encore l’Art sont des sujets étudiés par ses équipes, parfois dans des conditions extrêmes. Venez découvrir leurs anecdotes et recherches, à côté du canoë d’expédition « Breizh Glace ».

Sportives, sportifs en ville !

En ville, on marche, on court, on danse, on se partage l’espace pour bouger… Mais peut-on toutes et tous le faire dans les mêmes conditions ? Réponse avec les géographes, sociologues, aménageurs et urbanistes, psychologues…

Les sciences et technologies du numérique pour le sport

L’Inria de Rennes vous propose de découvrir les liens entre réalité virtuelle et le sport : analyse de mouvement, biomécanique, activité physique en VR, amélioration des performances… Des démonstrations pour imiter les grands sportifs seront proposées sur le stand.

Balle rebondissante

L’ENSC de Rennes vous explique le fonctionnement d’une balle rebondissante à l’aide de la science. Avec un mélange de composants chimiques et des réactions physiques, découvrez comment le mouvement de rebond se créé.

Cette visite est amplifiée et interprétée en LSF.

Si vous êtes malentendants, appareillés ou pas, nous pouvons vous prêter un casque d’amplification ou un collier magnétique. Il suffit de nous le demander lors de votre réservation.

Renseignements et réservations auprès de :

Sylvie GANCHE – Mission Accessibilité – Les Champs Libres

Mél: accessibilite@leschampslibres.fr | Tél : 02 23 40 66 05

Les Champs Libres 10 cours des Alliés Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « accessibilite@leschampslibres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0223406605 »}] [{« link »: « mailto:accessibilite@leschampslibres.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T15:30:00+02:00

