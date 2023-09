Braderie Les Champs Libres Rennes, 16 septembre 2023, Rennes.

Braderie 16 et 17 septembre Les Champs Libres Hall – Champs Libres

La boutique des Champs Libres organise sa braderie : catalogues, affiches, cartes postales, ouvrages divers du musée de Bretagne, des Champs Libres, de l’Espace des sciences et de la Bibliothèque à prix réduit.

Les Champs Libres 10, cours des Alliés, 35000, Rennes Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne Structure culturelle hybride, les Champs Libres regroupent la Bibliothèque de Rennes Métropole, le musée de Bretagne, la salle de conférences Hubert Curien et la salle d'expositions Anita Conti, et l'Espace des sciences.

Le musée de Bretagne offre un parcours de visite sur plus de 2000 m² et plusieurs expositions temporaires par an.

Musée d’histoire et de société, il constitue une porte d’entrée indispensable et passionnante pour comprendre la Bretagne d’aujourd’hui. Bretons d’ici et d’ailleurs, curieux de passage, amoureux de la Bretagne, chacun peut y découvrir les traces d’un passé, trouver des résonances avec nos sociétés contemporaines, comprendre intimement notre région : le musée de Bretagne est un miroir que la Bretagne s’offre à elle-même et tend au monde.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

jemp

CCBYSA Musée de Bretagne