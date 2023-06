EXPOSITION « TOUT NU ! » Les Champs Libres Rennes, 21 février 2023, Rennes.

EXPOSITION « TOUT NU ! » Mardi 21 février, 15h00 Les Champs Libres gratuit

Force et beauté émanent des corps nus de héros, saints, déesses et côtoient le nu plus quotidien de la toilette, de l’enfance. La nudité dans toutes ses formes exposée à partir des collections de la Bibliothèque. Visitez l’exposition puis imaginez des costumes pour rhabillez des personnages ! à partir de 6 ans

Si vous êtes malentendants, appareillés ou pas, nous pouvons vous prêter un casque d’amplification ou un collier magnétique.

Il suffit de nous le demander en nous contactant.

Les Champs Libres 10 cours des Alliés Rennes 35000 Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-21T15:00:00+01:00 – 2023-02-21T16:30:00+01:00

Bibliothèque des Champs Libres