Visite de l'exposition Le rayon extraordinaire de Fred Murie et Flavien Théry. Mercredi 7 décembre, 18h00 Les Champs Libres Visite réservée aux étudiants et personnels de l'université Les Champs Libres 10, cours des alliés rennes Quartiers Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne

https://www.leschampslibres.fr/ Visite de l’exposition Le rayon extraordinaire de Fred Murie et Flavien Théry. Les Champs Libres accueillent l’exposition « Le Rayon Extraordinaire », née de la collaboration des artistes Flavien Théry & Fred Murie avec le chercheur Julien Fade, dans le cadre d’une résidence à l’Université de Rennes 1. Visite réservée aux étudiants et personnels de l’université

► Mercredi 7 décembre de 18h à 18h45 Les Champs Libres

_GRATUIT > _Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-07T18:00:00+01:00

2022-12-07T18:45:00+01:00

