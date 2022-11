La polarisation de la lumière : du «rayon extraordinaire»aux applications modernes… Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La polarisation de la lumière : du «rayon extraordinaire»aux applications modernes… Mardi 29 novembre, 20h30 Les Champs Libres Une conférence de Julien Fade en écho avec l'exposition Le Rayon Extraordinaire

https://www.leschampslibres.fr/ La polarisation de la lumière : du «rayon extraordinaire»

aux applications modernes… Le phénomène de polarisation de la lumière est omniprésent dans notre environnement naturel : dans le bleu du ciel, les reflets, ou les ailes de certains papillons ou oiseaux.

Il reste pourtant parfaitement invisible car ni nos yeux, ni les innombrables capteurs d’image qui conditionnent notre quotidien moderne ne sont sensibles à la trajectoire de vibration du champ électromagnétique. Depuis les premières observations du « rayon extraordinaire », ce phénomène optique « invisible » a toujours fasciné et inspiré scientifiques… et artistes ! Il s’invite aujourd’hui dans notre quotidien, par exemple dans les afficheurs à cristaux liquides ou les communications optiques haut-débit, mais aussi au cœur des développements technologiques les plus modernes (diagnostic biomédical, télédétection, astronomie, cryptographie quantique, etc). Les mardis de l’Espace des sciences

► Mardi 29 novembre à 20h30

Entrée libre, dans la limite des places disponibles Julien Fade est enseignant-chercheur à l’Institut Fresnel, École Centrale Marseille, et responsable scientifique de la résidence d’artistes « Le Rayon Extraordinaire » (anciennement à l’Institut Foton, Université de Rennes 1

jusqu’en 2021)

