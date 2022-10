ECOBIO a la fête de la science Les Champs Libres Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

https://www.leschampslibres.fr/ Les vers de terre, capital d’un sol vivant ! Rennes – Les Champs Libres

8 octobre 2022 14:00 > 19:00 Des fleurs pour des insectes utiles à l’homme Rennes – Les Champs Libres

9 au 11 octobre 2022

Participe à Acces’Sciences proposé par la délégation Bretagne et Pays de la Loire du CNRS. Un nouveau regard sur les araignées Rennes – Les Champs Libres

12 au 14 octobre 2022 Les petits ARNs des plantes à la conquête des micro-organismes Rennes – Les Champs Libres

12 au 14 octobre 2022 Micro-organismes, ces super-héros de l’environnement Rennes – Les Champs Libres

14 au 16 octobre 2022 La Station de Paimpont, une (bio)diversité de missions ! Station Biologique de Paimpont

8 et 9 octobre 2022 plus d’infos: https://www.bretagne-pays-de-la-loire.cnrs.fr/fr/evenement/fete-de-la-science-2022

