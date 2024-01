Une histoire de Bretagne Les Champs Libres, Musée de Bretagne Rennes, samedi 27 janvier 2024.

Une histoire de Bretagne Visite guidée amplifiée et interprétée en LSF Samedi 27 janvier, 16h00 Les Champs Libres, Musée de Bretagne Sur inscription auprès de la Mission Accessibilité

La Bretagne de 1830 à nos jours.

La Bretagne à partir du 19è siècle a connu de nombreuses évolutions, du développement de l’industrie, de l’agriculture et de la pêche à l’émergence du tourisme balnéaire. Et après les deux guerres mondiales, quelles évolutions économiques, sociales et culturelles, la Bretagne connait-elle ?

Venez le découvrir à travers cette visite ouverte à tous, amplifiée et interprétée en Langue des Signes Française.

Si vous êtes malentendants, appareillés ou pas, nous pouvons vous prêter un casque d’amplification ou un collier magnétique.

Il suffit de nous le demander lors de votre réservation.

Les Champs Libres, Musée de Bretagne 10, cours des Alliés RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « accessibilite@leschampslibres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 23 40 66 05 »}]

Histoire LSF

Musée de Bretagne