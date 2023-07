La Bretagne de 1830 à nos jours – visite interprétée en LSF Les Champs Libres – Musée de Bretagne Rennes, 30 août 2023, Rennes.

La Bretagne de 1830 à nos jours – visite interprétée en LSF Mercredi 30 août, 14h30 Les Champs Libres – Musée de Bretagne Gratuit

La Bretagne à partir du 19è siècle a connu de nombreuses évolutions, du développement de l’industrie, de l’agriculture et de la pêche à l’émergence du tourisme balnéaire. Et après les deux guerres mondiales, quelles évolutions économiques, sociales et culturelles, la Bretagne connait-elle ? Venez le découvrir à travers cette visite ouverte à tous, amplifiée et interprétée en Langue Française des Signes.

Durée : 1h30

Les Champs Libres – Musée de Bretagne Les Champs Libres, Cours des Alliés, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-30T14:30:00+02:00 – 2023-08-30T16:30:00+02:00

