Le breton pour les nuls Les Champs Libres – Musée de Bretagne Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Le breton pour les nuls Les Champs Libres – Musée de Bretagne Rennes, 16 août 2023, Rennes. Le breton pour les nuls Mercredi 16 août, 14h30 Les Champs Libres – Musée de Bretagne Gratuit 14h30

Breizh, Morbihan, fest-noz, baragouiner, plouc, goéland, menhir, qui ne connaît pas de mots bretons ? Cette petite initiation à la langue bretonne à travers les collections vous invite à en apprendre davantage. Kenavo ar wech all ! Durée : 1h. Les Champs Libres – Musée de Bretagne Les Champs Libres, Cours des Alliés, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-16T14:30:00+02:00 – 2023-08-16T16:30:00+02:00

2023-08-16T14:30:00+02:00 – 2023-08-16T16:30:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu Les Champs Libres – Musée de Bretagne Adresse Les Champs Libres, Cours des Alliés, Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville Les Champs Libres – Musée de Bretagne Rennes

Les Champs Libres – Musée de Bretagne Rennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/