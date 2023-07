Atelier à la chambre photographique Les Champs Libres – Musée de Bretagne Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Atelier à la chambre photographique Les Champs Libres – Musée de Bretagne Rennes, 12 juillet 2023, Rennes. Atelier à la chambre photographique Mercredi 12 juillet, 15h00 Les Champs Libres – Musée de Bretagne Payant Estelle Chaigne (l’Oeil d’Oodacq) propose un atelier pour découvrir la chambre photographique grand format, un appareil photo datant du début du 20è siècle. Posez devant l’objectif et découvrez comment développer votre portrait argentique. En continu de 15h à 18h. Les Champs Libres – Musée de Bretagne 10 Cours des Alliés, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

