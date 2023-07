Cet évènement est passé Femmes dans l’histoire Les Champs Libres – Musée de Bretagne Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Femmes dans l’histoire Les Champs Libres – Musée de Bretagne Rennes, 12 juillet 2023, Rennes. Femmes dans l’histoire Mercredi 12 juillet, 14h30 Les Champs Libres – Musée de Bretagne Gratuit 14h30

Tantôt divines, reine ou révoltées, les femmes présentes dans les collections sont surprenantes ! Des représentations de divinités de l’époque antique à Bécassine, découvrez les collections sous un angle nouveau. Durée : 1h. Les Champs Libres – Musée de Bretagne Les Champs Libres, Cours des Alliés, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

