Cet évènement est passé La Bretagne contée, visite en famille Les Champs Libres – Musée de Bretagne Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes La Bretagne contée, visite en famille Les Champs Libres – Musée de Bretagne Rennes, 8 juillet 2023, Rennes. La Bretagne contée, visite en famille 8 juillet – 31 août Les Champs Libres – Musée de Bretagne Gratuit Une balade contée au Musée de Bretagne à la découverte des personnages fantastiques des légendes bretonnes : Ankou, korrigans et autres créatures mystérieuses.

À travers trois contes, découvrez les collections du musée et leurs secrets. Enfants âgés entre 4 et 8ans. Durée : 45 min. Les Champs Libres – Musée de Bretagne Les Champs Libres, Cours des Alliés, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T16:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00

2023-08-31T16:00:00+02:00 – 2023-08-31T18:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Rennes Autres Lieu Les Champs Libres – Musée de Bretagne Adresse Les Champs Libres, Cours des Alliés, Rennes, France Ville Rennes Lieu Ville Les Champs Libres – Musée de Bretagne Rennes

Les Champs Libres – Musée de Bretagne Rennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/