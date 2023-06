Cet évènement est passé Visite amplifiée et interprétée en LSF « Femmes dans l’histoire » Les Champs Libres, Musée de Bretagne Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Visite amplifiée et interprétée en LSF « Femmes dans l'histoire »

Mardi 14 mars 2023, 17h30
Les Champs Libres, Musée de Bretagne
Rennes

Divines, reine ou révoltées, les femmes présentes dans les collections du Musée de Bretagne sont nombreuses et surprenantes ! Des représentations de l'Antiquité à Bécassine, découvrez l'histoire de la Bretagne sous un angle nouveau.

