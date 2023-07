SORTIE NATURE : LES VAUTOURS, RAPACES DES GORGES Les champs Gorges du Tarn Causses, 3 juillet 2023, Gorges du Tarn Causses.

Gorges du Tarn Causses,Lozère

Accompagné de Grégory, guide animateur nature, venez apprendre à reconnaitre ces oiseaux dans leur milieu naturel et en apprendre davantage sur leur mode de vie (écologie, biologie).

Prenez vos jumelles, et de l’eau ! Prêt de jumelles possible pour ….

Les champs Parking en haut de la montée du causse

Gorges du Tarn Causses 48320 Lozère Occitanie



Accompanied by nature guide Grégory, come and learn how to recognize these birds in their natural environment, and find out more about their lifestyle (ecology, biology).

Bring your binoculars and water! Binoculars available on loan for …

Acompañado por Grégory, un guía de naturaleza, venga a aprender a reconocer estas aves en su entorno natural y a saber más sobre su modo de vida (ecología, biología).

Traiga sus prismáticos y agua Prismáticos disponibles en préstamo para …

Begleitet von Grégory, einem Naturführer, lernen Sie, diese Vögel in ihrem natürlichen Lebensraum zu erkennen und erfahren Sie mehr über ihre Lebensweise (Ökologie, Biologie).

Nehmen Sie Ihr Fernglas und Wasser mit! Ferngläser können ausgeliehen werden für …

