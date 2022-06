LES CHAMPIGNONS SONT DE RETOUR À RESTINCLIÈRES, 19 novembre 2022, .

GRATUIT – sur inscription sur notre site internet : http://domainederestinclieres.herault.fr

Les champignons sont de retour à Restinclières

Samedi 19 novembre de 9h30 à 12h30

Domaine de Restinclières – RDV au niveau des tables situées le long de l’allée entre le parking visiteurs et le parc du château

Public : à partir de 8 ans

Les participants sont invités à une promenade naturaliste en « boucles » à la recherche de l’étonnante diversité des champignons d’automne associée à celle des paysages du domaine. En se promenant, on découvre les « champignons » (parties émergées des « icebergs » constitués par les mycéliums qui leur donnent naissance), on discute de leur identité, de leurs modes de vie, de leurs fonctions dans l’écosystème rencontré, et de leur éventuelle toxicité … sans omettre de rechercher aussi l’identité de leurs hôtes ligneux. Un bilan des observations, opéré par l’ensemble des participants, permettra de dresser le relevé des espèces rencontrées.

Avec la SHHNH

Coordonnée (à utiliser si besoin le jour de l’animation : 06 29 84 39 04)

