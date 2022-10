Les champignons pour les nuls et autres secrets de la nature Lanrodec Lanrodec Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Ctes-d’Armor Lanrodec Les champignons pour les nuls… mais aussi pour les champions qui veulent en savoir plus ! L’Office de Tourisme Falaises d’Armor vous propose de partir en famille à la découverte des champignons avec l’association War Dro an Natur en forêt d’Avaugour à St Péver. Rendez-vous au bureau de l’office de tourisme de Lanvollon. Sur inscription à l’Office de Tourisme. Gratuit moins de 10 ans. Lanrodec

