Pléguien

Les champignons pour les champions et autres secrets de la nature Pléguien, 29 octobre 2021, Pléguien. Les champignons pour les champions et autres secrets de la nature 2021-10-29 – 2021-10-29

Pléguien Côtes d’Armor Pléguien L’Office de Tourisme Falaises d’armor vous propose de partir en famille à la découverte des champignons avec l’association War Dro an Natur dans le Bois de Kério à Pléguien.

Rendez-vous au bureau de l’office de tourisme de Lanvollon.

