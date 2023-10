Les champignons et la forêt de Fontainebleau en automne gare SNCF de Fontainebleau-Avon Fontainebleau Catégories d’Évènement: Fontainebleau

.Public adolescents adultes. payant Adultes: 16 € Enfant 8 à 12 ans: 12 € Découvrez à deux pas de Paris, la variété des champignons forestiers en parcourant cette magnifique forêt dans son ambiance d’automne, au fil des rochers, fontaines et points de vue. Venez parcourir la forêt de Fontainebleau parée de ses plus belles couleurs en découvrant ses rochers, ses fontaines et ses superbes points de vue comme celui de la Tour Dénecourt. En chemin vous rechercherez les champignons et découvrirez leur écologie particulière. Grâce à une fiche d’identification illustrée vous apprendrez à distinguer facilement les différentes familles. Vous découvrirez aussi les arbres auxquels ils sont associés et les relations particulières qui les unissent. Apportez votre pique-nique ! Kilométrage / Dénivelé : 8km / 100m gare SNCF de Fontainebleau-Avon Forêt de Fontainebleau Fontainebleau – 77300 77300 Fontainebleau Contact : https://www.eco-nature.org/experience/les-champignons-et-la-foret-de-fontainebleau-a-l-automne?date=2023-10-29T10:30 https://www.eco-nature.org/experience/les-champignons-et-la-foret-de-fontainebleau-a-l-automne?date=2023-10-29T10:30

