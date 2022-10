Les champignons des Ardennes Bairon et ses environs Bairon et ses environs Catégorie d’évènement: Bairon et ses environs

2022-10-28 – 2022-10-28 Espace jean moreaux Bairon et ses environs Ardennes Bairon et ses environs VENDREDI 28 OCTOBRE 2022 à 18h00La biodiversité fongique et l’importance des champignons, groupe d’êtres vivants méconnu, dans la nature.Conférence animée par Mr FERRY Lionel, membre de la Société d’Histoire Naturelles des Ardennes et de Nature et Avenir.Exposition et ouvrages prêtés par la Bibliothèque Départementales des Ardennes.Verre de l’amitiéOuvert à tous, gratuit +33 9 85 11 45 61 Espace jean moreaux Bairon et ses environs

