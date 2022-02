Les chameaux du dimanche Simone – camp d’entraînement artistique, 6 mars 2022, Châteauvillain.

Les chameaux du dimanche

du dimanche 6 mars au dimanche 10 avril à Simone – camp d’entraînement artistique

Venez vous éclater avec nos activités à faire en famille ! Les rendez-vous du dimanche matin proposent aux familles de passer du temps ensemble à faire et vivre une expérience : un atelier artistique, un cours de cuisine, la découverte de jeux de société, un temps de méditation, etc. L’atelier peut se poursuivre par un brunch pour les familles qui le souhaitent. Le matériel et les matières premières sont fournis. Coût d’un atelier : 20€ pour toute la famille. Coût du brunch : 10€ par adulte et 6€ par enfant. Inscriptions indispensables : [contact@simone.camp](mailto:contact@simone.camp) ou au 06 99 68 02 77. Les dimanches 6 mars et 10 avril, de 10h à 12h + brunch [https://www.simone.camp/les-ateliers-de-pratique](https://www.simone.camp/les-ateliers-de-pratique)

Des activités à faire en famille le dimanche matin !

Simone – camp d’entraînement artistique 4 route de Châtillon, 52120 Châteauvillain. Châteauvillain Châteauvillain Haute-Marne



2022-03-06T10:00:00 2022-03-06T12:00:00;2022-04-10T10:00:00 2022-04-10T12:00:00