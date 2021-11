Les chambres des merveilles – Exposition Carrouges, 25 novembre 2021, Carrouges.

2021-11-25 15:00:00 15:00:00 – 2022-04-03

Carrouges Orne Carrouges

Planisphères, globes célestes, bijoux, coquillages, pierres précieuses, minéraux et statues, mais aussi dragons, sirènes ou licornes… Ces curiosités et créations fantastiques se côtoient à la Renaissance dans les chambres des merveilles (du nom allemand Wunderkammern désignant les collections des princes). Elles deviendront au XVIIe les “cabinets de curiosités” avant que leurs collections soient progressivement dispersées dans les musées et muséums du monde entier. Cette exposition saura ravir petits et grands et vous entraînera à la découverte de créatures chimériques, d’instruments scientifiques, d’objets rapportés de terres lointaines, de petits décors composés de minéraux et coquillages ou de palais miniatures animés.

Comme si un prince imaginaire venait dévoiler au cœur du château les richesses de son étonnante collection…

chateau-carrouges@monuments-nationaux.fr +33 2 33 27 20 32 http://www.chateau-carrouges.fr/

