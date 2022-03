Les Chambres de l’Aubinière, un jardin au cœur du pays de l’ardoise Les Chambres de L’Aubinière Renazé Catégories d’évènement: Mayenne

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Les Chambres de L’Aubinière

Les Chambres d’Hôtes de l’Aubinière vous proposent la visite libre ou guidée, d’un jardin au coeur du pays de l’ardoise. Découvrez ses diverses essences florales ainsi que ses produits vivriers, aux couleurs des différentes saisons. Histoire d’une maison de caractère construite lors de l’essor des mines d’ardoises de Renazé contée par les propriétaires. Visite libre ou guidée du jardin (sous gouverne du respect des gestes barrières). Jeu de piste pour les petits. Possibilité de se rafraîchir en terrasse. Visite du jardin à la française et vivrier des Chambres d’Hôtes de L’Aubinière. Circuit fléché avec jeu de piste pour les enfants. Histoire d’une maison liée au patrimoine minier de Renazé. Les Chambres de L’Aubinière 43, Rue, du Maréchal Leclerc, 53800 Renazé Renazé Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

