Les chalets vichyssois: un modèle impérial ? par Fabienne Pouradier Duteil Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Les chalets vichyssois: un modèle impérial ? par Fabienne Pouradier Duteil, 18 juin 2022, Vichy. Les chalets vichyssois: un modèle impérial ? par Fabienne Pouradier Duteil Centre Culturel de Vichy, salle Caillois 15 rue Maréchal Foch Vichy

2022-06-18 17:00:00 17:00:00 – 2022-06-18 Centre Culturel de Vichy, salle Caillois 15 rue Maréchal Foch

Vichy 03200 EUR 5 5 Cette conférence organisée par la SHAVE dans le cadre des journées Napoléon III sera l’occasion de restituer le contexte de la construction des chalets vichyssois, d’évoquer leurs usages successifs et d’explorer les déclinaisons postérieures de ce modèle. shavichy@outlook.fr https://shavichy.com/ Centre Culturel de Vichy, salle Caillois 15 rue Maréchal Foch Vichy

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse Centre Culturel de Vichy, salle Caillois 15 rue Maréchal Foch Ville Vichy lieuville Centre Culturel de Vichy, salle Caillois 15 rue Maréchal Foch Vichy Departement Allier

Vichy Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/

Les chalets vichyssois: un modèle impérial ? par Fabienne Pouradier Duteil 2022-06-18 was last modified: by Les chalets vichyssois: un modèle impérial ? par Fabienne Pouradier Duteil Vichy 18 juin 2022

Vichy Allier