ça bouge en Chartreuse 2023 les chalets saint hugues Saint-Pierre-de-Chartreuse, 15 juillet 2023, Saint-Pierre-de-Chartreuse.

ça bouge en Chartreuse 2023 15 – 22 juillet les chalets saint hugues 632

Ce séjour conçu pour les adolescents est voulu comme une découverte d’activités ludiques que l’on peut pratiquer en Chartreuse et en montagne et spécialement adaptés aux ados !

Une semaine qui bouge assurément et qui permet à tous de se dépenser tout en s’amusant.

Nous avons privilégié des activités réalisables à partir du centre de vacances. Ainsi ce sera l’aventure dès la porte du bâtiment passée !

Grand jeu, piscine, nuit sous tente, Tir à l’arc, big air bag, randonnée aquatique seront au pro-gramme d’une semaine active

les chalets saint hugues 38380 Saint Pierre de Chartreuse Saint-Pierre-de-Chartreuse 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.leschaletssainthugues.com/s%C3%A9jours-de-vacances »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T13:30:00+02:00 – 2023-07-15T23:59:00+02:00

2023-07-22T00:00:00+02:00 – 2023-07-22T10:30:00+02:00

Moyenne montagne