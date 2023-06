Lac et Foret 2023 les chalets saint hugues Saint-Pierre-de-Chartreuse, 8 juillet 2023, Saint-Pierre-de-Chartreuse.

Ce séjour intense est proposé comme une semaine sportive, et de découvertes ! Une semaine à 100 à l’heure pour en prendre plein la vue au tout début de tes vacances. Mini camp au lac de Laffrey, demi-journée Paddle sur le lac, nuit sous tente, accrobranche, Big air Bag, Bubble foot, et piscine sont au programme, n’oublions pas des jeux extérieurs, des défis sportifs et bien sur des veillées : Jeux de société (loup garou, les 7 sceaux, fantasy…), musique et chants, feu de camp, mini-défis délires et autres selon les envies des jeunes, plus ou moins calmes en fonction de l’activité de la journée, et une nuitée sous la tente est organisée pendant le séjour.

les chalets saint hugues 38380 Saint Pierre de Chartreuse Saint-Pierre-de-Chartreuse 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

