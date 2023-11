SEJOUR TRAPPEUR DU MEZENC Les Chalets du Mézenc Les Estables, 2 janvier 2024, Les Estables.

SEJOUR TRAPPEUR DU MEZENC 2 – 7 janvier 2024 Les Chalets du Mézenc

Bonjour cher(e) ami(e),

Voici en quelques lignes des informations qui te permettront de mieux savoir ce que nous proposons dans ce séjour « TRAPPEUR DU MEZENC« .

Tu exploreras la montagne enneigés, en te baladant avec des raquettes à neige accompagnés pae des moniteurs passionnés de cette région.

Tu joueras l’apprenti(e) boulanger(e)-fromager(e), durant un après-midi complet.

Tu découvriras aussi les ski de fond sous forme d’ateliers et de petits jeux avec des moniteurs de l’ESF.

Tu partiras aussi avec notre Muscher et ses chiens de traineaux à la découverte des grands espaces, sans oublier la construction d‘Igloo.

Le soir, tu vivras des veillées inoubliables, dont une avec notre conteur, qui t’emmènera dans un monde imaginaire de volcans, peuplé de sorcières et d’animaux extraordinaires.

Les Chalets du Mézenc LES ESTABLES Les Estables 43150 Auriac Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-02T14:00:00+01:00 – 2024-01-02T23:59:00+01:00

2024-01-07T00:00:00+01:00 – 2024-01-07T10:00:00+01:00

CHIENS DE TRAINEAUX SKI DE FOND

LES CHALETS DU MEZENC