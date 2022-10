la nature sur un plateau Les chalets du Mézenc, 24 octobre 2022, Les Estables.

la nature sur un plateau 24 octobre – 24 novembre Les chalets du Mézenc

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Les chalets du Mézenc Les estables Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Séjour de cinq jours, permettra aux enfants de découvrir leur environnement « proche » avec une entrée thématique sur l’environnement et la découverte de l’ écosystème. Les enfants pourront participer en demi-groupe à différentes activités en intérieur ou en extérieur, encadrées par des professionnels. Ils alterneront activités sportives et activités de sensibilisation, par le biais animations ludiques, aux gestes éco citoyen. Ce site familial, situé dans les grands espaces du massif du Mézenc, est un terrain de jeu exceptionnel pour permettre aux enfants de prendre conscience de la place qu’ils ont dans l’écosystème en leur permettant de s’initier au respect de l’environnement.

Activités : Escalade, course d’orientation, randonnée nature, animation au fil de l’eau et étude de l’écosystème, lugik parc, activités manuelles, atelier fabrication de pain et fromage et visite à la ferme pour les plus jeunes.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T08:00:00+02:00

2022-11-24T22:00:00+01:00