Les chalets de Pâques Sélestat, 6 avril 2022, Sélestat.

2022-04-06 10:00:00 – 2022-04-20 18:30:00

Sélestat Bas-Rhin

Des chalets seront installés sur deux places du centre-ville : Place Kubler et Place de la Victoire. Vous pourrez y trouver des produits artisanaux autour des thématiques de Pâques et du printemps. Horaires spéciaux : 15, 17 et 18 avril : 14h-18h30

Pâques et le printemps s’invitent à Sélestat avec des chalets dans lesquels vous trouverez des produits artisanaux

+33 3 88 58 85 25

dernière mise à jour : 2022-02-15 par