Les chalets de Noël Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Les chalets de Noël Sélestat, 25 novembre 2022, Sélestat. Les chalets de Noël

Centre-ville Sélestat Bas-Rhin

2022-11-25 – 2022-12-23 Sélestat

Bas-Rhin Cette année, les chalets de Noël accueilleront les visiteurs sur plusieurs places du centre-ville : Place de la Victoire, d’Armes et du Dr Maurice Kubler sur le parvis de la Bibliothèque Humaniste. Horaires spéciaux : Le 24/12 jusque 16h – fermé les 25 et 26 décembre Le village de Noël ouvre les ‘auvents’ de ses maisonnettes en bois sur trois places du centre-ville avec des décorations de Noël, objets artisanaux et idées de cadeaux +33 3 88 58 85 25 Sélestat

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu Sélestat Adresse Centre-ville Sélestat Bas-Rhin Ville Sélestat lieuville Sélestat Departement Bas-Rhin

Sélestat Sélestat Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/selestat/

Les chalets de Noël Sélestat 2022-11-25 was last modified: by Les chalets de Noël Sélestat Sélestat 25 novembre 2022 Bas-Rhin Centre Ville Sélestat Bas-Rhin Sélestat

Sélestat Bas-Rhin