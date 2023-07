Soirées nocturnes Les Chalets de Dordogne Razac-d’Eymet, 10 juillet 2023, Razac-d'Eymet.

Razac-d’Eymet,Dordogne

Le camping les Chalets de Dordogne vous propose pendant ces soirées nocturnes : dégustation, food-truck, stand de producteurs locaux, jeux de sociétés, bar….

2023-07-10 fin : 2023-07-10 21:00:00. .

Les Chalets de Dordogne

Razac-d’Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Les Chalets de Dordogne campsite offers you the following evening activities: tasting, food-truck, local producers’ stand, board games, bar…

El camping Les Chalets de Dordogne ofrecerá durante estas veladas una degustación, food-truck, puesto de productores locales, juegos de mesa, bar, etc.

Der Campingplatz Les Chalets de Dordogne bietet Ihnen während dieser nächtlichen Abende: Verkostungen, Food-Trucks, Stände lokaler Produzenten, Gesellschaftsspiele, Bar…

Mise à jour le 2023-06-19 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides