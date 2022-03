Les chaises musicales Violentes Le Hasard Ludique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les chaises musicales Violentes Le Hasard Ludique, 29 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 29 mars 2022

de 20h00 à 23h00

gratuit

C’est le jeu des chaises musicales, présenté par Jerome Violent, qui joue ses hits en live, et les stoppe à sa guise. À bas les mardis pourris, vive les mardis funky !

Chaque mardi, on te promet des animations plus folles les unes que les autres, un poil régressives mais surtout pas gnan gnan : des blindtests pour assumer enfin ton amour pour Céline Dion, des cinéquiz pour étaler ta culture ciné devant les copins·es, des danceokés pour imiter les chorés de tes clips préférés, des bingos drag pour réveiller ta passion des boules…

Aller, viens te défouler, le mardi c’est pas fait pour pleurer ! Les chaises musicales Violentes

C’est le jeu des chaises musicales, présenté par Jerome Violent, qui joue ses hits en live, et les stoppe à sa guise. Violent : Qui agit ou s’exprime sans aucune retenue. Qui a un intense pouvoir d’action ou d’expression. Se dit d’une couleur, d’un son, d’un goût qui est très marqué.

Exemple : « Que tu es violent, Jerome, dans tous les sens du terme ». Ce mystérieux personnage est un artiste pluri-disciplinaire. Même si la musique est le pilier de son écosystème, il évolue au travers d’autres supports médias : BD, Clips, Web-série, Documentaire, Performances artistiques, etc… car Jerome Violent aime se mettre en scène constamment.Il s’explique : « Si je devais utiliser trois adjectifs pour décrire mon travail, ce serait : Respect, Passion et Partage. Car sans respect il n’y a pas de passion, et sans passion, pas de partage ». Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) : Leclaire (Paris) (145m)

Contact : https://www.facebook.com/events/435164245071092 Humour;Loisirs;Spectacle musical

Date complète :

2022-03-29T20:00:00+01:00_2022-03-29T23:00:00+01:00

