Guîtres Gironde Guîtres Toute l’équipe est ravie de vous présenter la programmation de l’unique édition des Chaises Musicales de MusiK à Pile !

Au programme : 2 soirées • 2 univers • 2 lieux ! Mardi 13 juillet • Parvis de l’Abbatiale de Guîtres

La Chica & point final du projet Carnet de Voyage au Vénézuela (percus, arts-visuels, gastronomie)

Découvrir le clip de La Chica « oasis » juste ici

10,99 € en prévente / 15 € sur place / gratuit jusqu’à 12 ans inclus Vendredi 23 juillet • Parc Bômale à Saint Denis de Pile

Dionysos, OrOr, Les Marchandes d’Ail, Cat’s Eyes

La fameuse « Song for Jedi » par là ;)

Jessica Das dernière mise à jour : 2021-06-24

