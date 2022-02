Les chaises – La Compagnie du Poulpe TNT – Terrain Neutre Théâtre, 24 février 2022, Nantes.

2022-02-24 Concerts du 24 au 26 février 2022 à 21h

Horaire : 21:00 22:00

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit / 8 € moins de 12 ans(hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr Concerts du 24 au 26 février 2022 à 21h

Théâtre. Ils sont seuls, ou presque, sur leur île déserte. Adam et Eve d’une ère effondrée, ils jouent. Ça sent les poissons morts d’une eau irradiée, les restes d’une civilisation au progrès supplanté, et pourtant ils rient. Nous partageons leurs folies mais surtout ils savent à qui confier le plus grand des messages qui sauvera l’humanité. Cette pièce raconte la crise du langage de notre société contemporaine et questionne notre rapport à l’autorité. Certains diront que c’est une pièce absurde, mais à l’image de Ionesco, le compagnie du Poulpe pense que c’est le monde qui l’est et que ce spectacle n’en est que le reflet. Texte écrit par Eugène Ionesco Interprétation : Anne-Claire Joubard, Quentin Mousserion et Fabien Philippeau Durée : 1h

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com