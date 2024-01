CABARET LES CERCLES : REVUE BIENVENUE LES CERCLES Vigneux De Bretagne Catégorie d’Évènement: Vigneux-de-Bretagne CABARET LES CERCLES : REVUE BIENVENUE LES CERCLES Vigneux De Bretagne, 2 mars 2024, Vigneux De Bretagne. Les Cercles vous présente sa nouvelle revue Bienvenue . Un spectacle innovant et dynamique qui dépoussière le music hall tout en mêlant modernité et élégance. 19h30 Accueil repas spectacle 21h15 Accueil spectacle unique Fin de soirée 23h30

Tarif : 45.00 – 99.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 19:30
Réservez votre billet ici
LES CERCLES
5 LE PONT DE PIERRE
44360 Vigneux De Bretagne

