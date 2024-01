BACK TO 80′ LES CERCLES Vigneux De Bretagne Catégorie d’Évènement: Vigneux-de-Bretagne BACK TO 80′ LES CERCLES Vigneux De Bretagne, 1 mars 2024, Vigneux De Bretagne. Préparez-vous à une plongée dans l’univers électrisant des années 80, où la musique, la danse et la folie règnent en maîtres !

Tarif : 35.00 – 35.00 euros.

Début : 2024-03-01 à 20:00 Réservez votre billet ici LES CERCLES 5 LE PONT DE PIERRE 44360 Vigneux De Bretagne 44 Détails Catégorie d’Évènement: Vigneux-de-Bretagne Autres Code postal 44360 Lieu LES CERCLES Adresse 5 LE PONT DE PIERRE Ville Vigneux De Bretagne Departement 44 Lieu Ville LES CERCLES Vigneux De Bretagne latitude longitude ;

LES CERCLES Vigneux De Bretagne 44 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vigneux-de-bretagne/