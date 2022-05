Les cercles de parole à la maison de la Conversation La maison de la Conversation, 24 mai 2022, Paris.

Le mercredi 08 juin 2022

de 19h30 à 22h00

Le mardi 24 mai 2022

de 19h30 à 22h00

. gratuit

Nous vous proposons un cercle d’échange et de partage ouvert aux femmes et aux minorités de genre sur des questions liées à la sexualité, à l’intimité et au corps. Une fois par mois, nous nous retrouvons en petit comité afin que chacune ait le temps de l’écoute et de la parole, dans un espace bienveillant.

Avec qui ?

Aurore Vincenti et Adèle Galey se sont rencontrées il y a près de vingt ans et, fortes de leur amitié, elles facilitent des cercles de parole depuis plusieurs années déjà. Elles travaillent l’une et l’autre dans le soin et dans le social et ont à cœur d’offrir un espace où il est possible d’échanger sur ces sujets souvent maintenus dans le silence.

Rendez-vous à la maison de la Conversation – 12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Contact : https://maisondelaconversation.org/ https://www.facebook.com/Maisondelaconversation https://www.facebook.com/Maisondelaconversation https://my.weezevent.com/cercle-de-paroles?fbclid=IwAR2ODRRLQqTaby72DJKLSbGI153xJSWNywM-WfSTOcXDw_TYP3wGgoxvTPQ

MDC