Les céramiques matériaux du futur ! Conférence grand public interactive Espace Simone-Veil Limoges, jeudi 22 février 2024.

Les céramiques matériaux du futur ! Conférence grand public interactive Elsa Thune, Maîtresse de Conférences en matériaux céramiques de l’Université de Limoges, animera une conférence intitulée « Les céramiques matériaux du futur ! » Jeudi 22 février, 19h00 Espace Simone-Veil Conférence ouverte à tous, entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-22T19:00:00+01:00 – 2024-02-22T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-22T19:00:00+01:00 – 2024-02-22T21:30:00+01:00

Dans le cadre du cycle de conférences grand public interactives de l’Université de Limoges, Elsa Thune, Maîtresse de Conférences en matériaux céramiques, animera une conférence intitulée « Les céramiques matériaux du futur ! ». Elle aura lieu le jeudi 22 février 2024 à 19h, Espace Simone Veil, 2 rue de la Providence à Limoges.

Les céramiques constituent l’ensemble des matériaux non-métalliques et non-organiques. Connues depuis la préhistoire, les céramiques, aux nombreuses propriétés extraordinaires, s’invitent dans notre quotidien et dans de nombreuses applications de pointe composants électroniques des ordinateurs et des smartphones, dans les pots catalytiques des voitures, dans les turbines des avions, en chirurgie, dans les réacteurs nucléaires… Cette technologie millénaire est toujours au cœur de l’innovation.

Conférencière :

Elsa Thune, Maitresse de Conférences HDR, à l’ENSIL-ENSCI dans le département Céramique industrielle, effectue ses recherches au sein de l’Institut de Recherche sur les Céramiques dans l’axe « organisation structurale multiéchelle des matériaux ». Elle élabore et caractérise des matériaux céramiques nanostructurés en vue de prédire leurs propriétés.

Renseignements :

Diffusion culture scientifique de l’Université de Limoges, Diane Daïan : 05 55 42 36 89, scienticulture@unilim.fr.

Espace Simone-Veil 2 rue de la Providence, Limoges Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 42 36 89 »}, {« type »: « email », « value »: « scienticulture@unilim.fr »}] [{« link »: « mailto:scienticulture@unilim.fr »}]

ceramique conference

© Chloë Fidanzi Université de Limoges