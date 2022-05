LES CÉPAGES, DES GOÛTS ET DES COULEURS Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon Côte-d’Or EUR Dans le cadre du Festival Mois des Climats (7 juin au 17 juillet), le Jardin de l’Arquebuse propose sur une journée, de nombreux événements en lien avec les cépages, leurs goûts et leurs couleurs : Visite accompagnée de l’exposition de plein air « Pinot & Cie » sur la diversité des cépages en Bourgogne, jeu de piste « À la recherche du cépage ancestral », rencontres autour de la chimie du vin et de la gamme chromatique des raisins de Bourgogne, découverte des saveurs des jus de raisin (dégustations), rencontre avec Joyce Delimata, artiste des couleurs de la vigne et du vin.

+33 3 80 48 82 00 https://www.dijon.fr/Sortir-Bouger/Balades-en-nature/Parcs-urbains/Parc-de-l-Arquebuse

Jardin de l'Arquebuse 1 Avenue Albert 1er Dijon

