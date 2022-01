Les cendres du naufrage Marseille 3e Arrondissement, 12 mars 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Pour sa première exposition personnelle en France, Dominique White, sculptrice britannique récemment installée à Marseille, s’empare de l’espace d’exposition avec une œuvre inédite où elle dépeint l’État comme une Hydre : une bête impitoyable dont les multiples têtes se régénèrent sans cesse.



En remplaçant les têtes par des harpons défigurés, et le corps de la bête par un navire, l’artiste interroge le pouvoir de régénération de l’État et sa capacité d’adaptation constante comme outil de maintien de l’ordre dominant. Connue pour son travail composant des formes tout à la fois fragiles et fantomatiques mais aussi puissantes et menaçantes, Dominique White embarque les visiteurs dans un univers d’anticipation mêlant cordes, filets usagés, rafias, fonte de fer, acajou brulé et porcelaines moulées en argile qui s’allient dans l’évocation de la puissance transformative des vagues et du naufrage.



Vernissage vendredi 11 mars à 17h.



Exposition monographique de Dominique White

Commissariat : Celine Kopp



Une exposition Triangle – Astérides, centre d’art contemporain d’intérêt national, dans le cadre du festival Le Printemps de l’Art Contemporain.

