**CELTOMANIA – CONTE DU PETIT PEUPLE** Mercredi 27 octobre 18h30 Salle des Fêtes Spectacle tout public à partir de 6 ans Gratuit – entrée libre sur présentation du pass sanitaire Xavier Lesèche, conteur, accompagné de Mandragore, harpiste et chanteuse, proposeront « Contes du petit peuple », un spectacle tout public dans lequel ils donnent vie aux légendes bretonnes, aux korrigans, fées et lutins. Le petit peuple côtoie la nuit des hommes et leur apporte bonheur et magie, horreur ou dépit. Parfois même, ils se mêlent de leur vie. Ainsi à Tréhorenteuc, en lisière de forêt : pour quelle raison obscure les fées ont-elles pris le petit de Fanchette et Goulven Coudé, et confié à sa place un enfant de leur sang. Le grand père, vieux Fanch, ne s’y résoudra : “ Où don’qu’il est le vrai p’tit Matao ? ”. Usant de patience et des étranges sciences de la vieille Trochue, dans le chant mélodieux de la grenouille verte, il invoquera la mémoire de la nuit. **CELTOMANIA – CONCERT CARGO WINCH** Samedi 13 novembre 20h30 Salle des Fêtes Gratuit – entrée libre sur présentation du pass sanitaire Chansons de barges, façon iode à la joie ! Cargo winch, littéralement « guindeau » dans la langue de la perfide Albion est cet appareil de mouillage destiné à relever ou à jeter l’ancre. Dans un esprit mutin, les marins-chanteurs de la compagnie parodient des tubes comme « Happy » de Pharrell Wiliams, « Amsterdam » de Jacques Brel, « Beat it » de Mickael Jackson, ou « Money » de Pink Floyd, en réécrivant entièrement les paroles en français sur le thème de la mer, de la Bretagne et des bateaux. De l’humour, de belles chansons revisitées au programme de cette croisière pas comme les autres… Embarquement immédiat !

