L’édition 2021 des **Celtiques** sera une nouvelle fois le moment incontournable en Presqu’île Guérandaise pour les amateurs de culture celte. Dans une ville chargée d’histoire, il est important de s’évader par la culture et de retrouver ses racines, le droit à l’émotion. Ce sont les artistes qui nous le permettent et nourrissent ainsi nos vies. Une nouvelle fois Les Celtiques de Guérande proposent des artistes connus et des découvertes, pour une cinquantaine d’animations, de concerts et de spectacles. Retrouvez tout les détails du festival les Celtiques de Guérande sur leur site : [bro-gwenrann.org/lesceltiquesdeguerande](https://www.bro-gwenrann.org/lesceltiquesdeguerande) Entre le 11 et 15 août, Guérande vit à l’heure bretonne avec les Celtiques de Guérande. Guérande 44350 Guérande Guérande Loire-Atlantique

