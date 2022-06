LES CELTIQUES 2022: SPECTACLES, JEUX BRETONS, EXPOSITION, STANDS, ANIMATIONS… Guérande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

LES CELTIQUES 2022: SPECTACLES, JEUX BRETONS, EXPOSITION, STANDS, ANIMATIONS…

boulevard du Nord Guérande Loire-Atlantique

2022-08-14

boulevard du Nord Guérande Loire-Atlantique

2022-08-14 – 2022-08-14 Guérande

Loire-Atlantique Scène Danses & Musiques ​14 h 40 : Les Veuzous de la Presqu’ile

15 h 15 : Cercle celtique Bro Gwenrann de Guérande (enfants)

15 h 40 : Asociacion Cultural Donaire

16 h 00 : Chanteuses des Veuzous de la Presqu’ile

16 h 20 : Cercle celtique Bro Gwenrann de Guérande & Les Genêts D’Or de Malville

16 h 45 :

17 h 05 : Chanteuses des Veuzous de la Presqu’ile

17 h 25 : Cercle celtique de Miniac Morvan

17 h 50 : Escola de Gaïtas de Ortigueira

18 h 15 : Cercle Celtique de Rostronen

18 h 40 : Les Veuzous de la Presqu’ile ​ Escola de Gaïtas de Ortigueira et l’Asociacion Cultural Donaire,venant de Lorient, En Partenariat avec le Festival Interceltique. Jeux Bretons avec C’Houariou Bro Gwenrann​

Stand Bro Gwenrann / festival (renseignements)

Expositions de Dastum,

Expositions des Amis de Guérande

Expositions de Kenleur

Expositions de Breizh 5/5

Repassage de Coiffes

